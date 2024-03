Escono per andare a cena Ritrovano la casa svaligiata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) Sono state sufficienti un paio d’ore – o forse anche meno – per mettere a segno un colpo da migliaia di euro in centro città. Più precisamente in piazza Mazzini dove è statal’abitazione di un noto professionista di Viareggio. Il bottino è ingente, perché i ladri sono riusciti ad aprire la cassaforte e a portar via tutto il contenuto. C’erano soldi in contanti, ori e gioielli di famiglia. Qualcuno di valore economico, altri magari solo affettivo. Ad agire, probabilmente, una banda di professionisti. Per entrare in azione, venerdì sera, hanno atteso che i proprietari, una coppia di viareggini, uscisse diattorno alle 20 perfuori. Al loro rientro, poco dopo le 22, hanno trovato la porta diforzata e le stanze messe a soqquadro. In più hanno visto che la cassaforte di ...