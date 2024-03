ESCLUSIVA IN – Siani | «Inter meglio del Napoli di Spalletti! Mercato? In attacco non solo Taremi»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 17 marzo 2024) Fernando, giornalista per Cronache di Spogliatoio e Prime Video, ha parlato insu-News.it. I temi toccati riguardano principalmente la partita traed Atletico Madrid, la sfida contro ile le strategie future delnerazzurro, lei era inviato a bordocampo a Madrid per Atletico-. Che sensazioni ha avuto? Si è visto subito che non era la solita. Dall’altra parte c’era un Atletico Madrid che era nella sua migliore versione possibile. Quindi le due cose insieme non hanno aiutato. Soprattutto è stata un’molto imprecisa, di solito non sbagliano nello stretto e nelle uscite. E poi mi è sembrata una squadra un po’ giù fisicamente in alcuni giocatori. Molti hanno ...