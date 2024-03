Escherichia coli nel formaggio | bimbo in stato vegetativo | medico a processo | “Non ha voluto visitarlo”

(Di domenica 17 marzo 2024) Il piccolo, che all’epoca aveva solo 4 anni, fu vittima di Seu, una importante insufficienza renale acuta causata dal batteriopresente in un pezzetto diprodotto con latte crudo in un caseificio del Trentino. Secondo i genitori dele la Procura, la dottoressa dirigente, col suo comportamento, avrebbe ritardato i soccorsi al, ora inpermanente.

