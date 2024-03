Eredità Agnelli | Porta a Porta spia John Elkann con i droni in casa Parte la querela | «La Rai non mandi in onda quelle immagini»

(Di domenica 17 marzo 2024) Gli avvocati die del commercialista Gianluca Ferrero hanno presentato sabato in tribunale a Torino istanza di riesame contro il nuovo sequestro disposto nei giorni scorsi dalla...

"Violate sicurezza e privacy di Elkann". I legali querelano la troupe di Bruno Vespa: ...procura di Torino che vede indagati i tre fratelli Elkann per una presunta truffa ai danni dello Stato in relazione all'eredità della nonna Marella Caracciolo, già moglie dell'avvocato Gianni Agnelli,...

