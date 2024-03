Equitazione | Eventing Nations Cup 2024 | Italia seconda a Montelibretti nella prima tappa stagionale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) Ladell’Cupsi chiude con il secondo posto dell’: al Centro Militare didi, vicino Roma, vince la Francia con 122.70, davanti agli azzurri, secondi a quota 144.50, che riescono a stare davanti alla Svizzera, terza a quota 145.30, a soli 0.80 dall’. Più indietro la Spagna, quarta con 1083.10, e l’Australia, quinta a quota 2051.00. L’accumula 144.50 punti negativi: quinto posto a livello individuale per il sergente maggiore Emiliano Portale su Scuderia 1918 Future con 42.90, ottavo per Alessio Proia su Gatto Salta d’O con 46.80, 17° per l’agente delle Fiamme Azzurre Fosco Girardi su Euphorie con 54.80, mentre il caporal maggiore Pietro ...