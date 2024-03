Entra nelle camere di un hotel di Milano durante la notte | gli ospiti lo mettono in fuga e lo fanno arrestare

(Di domenica 17 marzo 2024) Un ladro di 24 anni è stato arrestato dopo che ha tentato dire diin alcunedi unin via Famagosta a: glidella struttura e i dipendenti hanno chiamato subito gli agenti di polizia.

Roma, 6 marzo 2024 - Un Missile Houthi ha centra to una nave cargo battente bandiera delle Barbados, ma di proprietà americana, a sud-ovest della città portuale di Aden. Nell'esplosione avvenuta a ... (quotidiano)

Metaversity è il progetto dell’Università Cattolica di Milano che esplora il potenziale delle tecnologie virtuali per la didattica del futuro (repubblica)

Juventus-Genoa 0-0: Highlights, video e gol - 12:11 Il Genoa ha invece perso le ultime due sfide di campionato giocate (2-3 contro il Monza, 1-2 contro l’Inter) e nelle ultime sei partite di Serie A ha vinto soltanto una volta (2-0 vs Udinese).sport.virgilio

Le nomine degli ambasciatori di Giorgia Meloni sono state un po’ strane - che nei prossimi mesi entreranno nella fase più concitata. Tra il 13 e il 15 giugno, infatti, è in programma un incontro dei capi di stato e di governo a Borgo Egnazia, in provincia di Brindisi. Non è ...ilpost

Ztl, da oggi in vigore il nuovo regolamento - Entra in vigore a Terni il nuovo regolamento per la Ztl, con modifiche alle aree pedonali, fasce orarie di accesso e revisione dei permessi. Terni Reti gestirà i permessi. Pubblicata l'ordinanza onlin ...lanazione