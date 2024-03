Entra in galleria in autostrada e viene investito da un crollo di calcinacci

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 17 marzo 2024) Momenti di paura per gli automobilisti in transito sul raccordole Avellino - Salerno quando,ndo inMontepergola, sono stati testimoni di undiche ha colpito una autovettura. È successo alle 20:30 di sabato 16 marzo. Per fortuna, i passeggeri sono stati...