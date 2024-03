Endless Love | anticipazioni dal 18 al 23 marzo | acceso confronto tra Kemal e Nihan

(Di domenica 17 marzo 2024)continua con i nuovi episodi, in onda dal 18 al 23a partire dalle ore 14.10 su Canale 5: le. La soap turca, incentrata sull’avvincente storia d’amore tra, intratterrà i telespettatori grazie ai numerosi colpi di scena: ecco cosa accadrà. A partire dallo scorso lunedì 11, su Canale 5 ha fatto il suo debutto. La serie, prima produzione televisiva turca in grado di conquistare un International Emmy Award nel 2017, ha preso il posto di Terra amara nello slot delle ore 14.10. Incentrato sull’amore travagliato di, il serial turco è arrivato in Italia a distanza di sette anni dalla messa in onda dell’ultima puntata in ...

Ecco le anticipazioni di Endless Love di lunedì 18 marzo : la puntata va in onda alle 14:05 circa su Canale 5. Ecco le anticipazioni della trama di Endless Love , la nuova soap turca in onda lunedì 18 ... (movieplayer)

Endless love focalizzerà l'attenzione sul controverso rapporto tra Ozan ed Emir . Il giovane, in particolare, come rivelano le anticipazioni dal 18 al 23 marzo 2024 , arriverà ad aggredire il cognato ... (tvpertutti)

Endless Love puntate turche: Emir vuole incastrare il cognato e farlo arrestare per furto - Nelle prossime puntate di Endless Love Emir farà di tutto per mandare in subbuglio la famiglia di Nihan e Kemal, e lo farà usando come sempre Ozan. Sa che il ragazzo non ha la patente per via delle ...it.blastingnews

Endless Love, spoiler del 22/3, Tarik accusa Kemal: 'Papà morirà per il tuo stupido amore' - L'ingegnere si giustificherà con suo padre, dicendo che si trovava all'anniversario per un invito di lavoro. Huseyin avrà un piccolo malore e Tarik non esiterà ad accusare Kemal: "Papà sta per morire ...it.blastingnews

Endless Love anticipazioni dal 18 al 23 marzo: Emir cerca di corrompere Kemal - Le anticipazioni di Endless Love della prossima settimana Una seconda settimana di programmazione della nuova soap turca è pronta a regalare grandi ...televisionando