Endless Love anticipazioni | chi è Asu e perché ce l’ha con Nihan

(Di domenica 17 marzo 2024) Leturche disegnalano che presto i telespettatori conosceranno Asu Alacahan. Nel corso delle prime puntate, quando Kemal è tornato a Istanbul dopo essere diventato socio del suo ex capo Hakki Alachan, ha citato la ragazza. Non è uscito fuori altro in quel momento, ma la famiglia dell’ingegnere si è subito mostrata interessata alla giovane. Ed ecco che nei prossimi episodi Asu diventa un personaggio centrale, dando vita a un triangolo amoroso cone Kemal. Non va dimenticata, ovviamente, la costante presenza di Emir.spoiler, arriva Asu: ecco chi è Leggi anche:, Tarik si allea con Emir?cecon Kemal Leggi anche:...

Ecco le anticipazioni di Endless Love di lunedì 18 marzo : la puntata va in onda alle 14:05 circa su Canale 5. Ecco le anticipazioni della trama di Endless Love , la nuova soap turca in onda lunedì 18 ... (movieplayer)

Endless love focalizzerà l'attenzione sul controverso rapporto tra Ozan ed Emir . Il giovane, in particolare, come rivelano le anticipazioni dal 18 al 23 marzo 2024 , arriverà ad aggredire il cognato ... (tvpertutti)

Endless Love puntate turche: Emir vuole incastrare il cognato e farlo arrestare per furto - Nelle prossime puntate di Endless Love Emir farà di tutto per mandare in subbuglio la famiglia di Nihan e Kemal, e lo farà usando come sempre Ozan. Sa che il ragazzo non ha la patente per via delle ...it.blastingnews

Endless Love anticipazioni 18 marzo: Emir vince l'appalto contro Kemal, Nihan soffre di nostalgia - Ecco le anticipazioni della trama di Endless Love, la nuova soap turca in onda lunedì 18 marzo intorno alle 14:05 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d ...movieplayer

Endless Love, spoiler del 22/3, Tarik accusa Kemal: 'Papà morirà per il tuo stupido amore' - L'ingegnere si giustificherà con suo padre, dicendo che si trovava all'anniversario per un invito di lavoro. Huseyin avrà un piccolo malore e Tarik non esiterà ad accusare Kemal: "Papà sta per morire ...it.blastingnews