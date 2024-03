Endless Love anticipazioni 18 marzo | Emir vince l' appalto contro Kemal | Nihan soffre di nostalgia

(Di domenica 17 marzo 2024) Ecco ledidi lunedì 18: la puntata va in onda alle 14:05 circa su Canale 5. Ecco ledella trama di, la nuova soap turca in onda lunedì 18intorno alle 14:05 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore traè la soap turca trasmessa nel maggior numero di Paesi, ed è la prima ad essere premiata con l'International Emmy Award. Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di sabato.: riassunto del 16invita Banu ...

Doppio appuntamento oggi – sabato 16 marzo – con la soap turca Endless Love . Ecco i Video Mediaset per rivedere il sesto e il settimo episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming . Kemal, ... (superguidatv)

lunedì 18 marzo 2024 , la serie turca Endless Love tornerà su Canale 5 alle 14:10 con la sua ottava puntata doppiata in italiano e grazie alle straordinarie anticipazioni che stiamo per darvi, tratte ... (anticipazionitv)

Kemal Risultati positivi ma altalenanti per la prima settimana di Endless Love su Canale 5. Da scoprire se con l’addentrarsi delle vicende, il pubblico si stabilizzerà. Ecco quello che accadrà ... (davidemaggio)

Uomini e donne, Mediaset sbaglia l'annuncio orari: non sarà sostituito da Endless Love - Per la giornata del 18 marzo Endless Love era stata annunciata alle 14:45, ma non sarà così: a quell'ora è confermata Maria De Filippi ...it.blastingnews

Endless Love anticipazioni dal 18 al 23 marzo: Emir cerca di corrompere Kemal - Le anticipazioni di Endless Love della prossima settimana Una seconda settimana di programmazione della nuova soap turca è pronta a regalare grandi ...televisionando

Endless Love anticipazioni domani 18 marzo: Nihan svela un segreto a Leyla - Le anticipazioni di Endless Love della puntata di lunedì 18 marzo svelano che la ragazza la mattina dopo quando si sveglierà troverà nel cielo, proprio sopra il suo giardino, un aquilone. Da qui ci ...televisionando