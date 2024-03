Empoli | salvezza? Niente è ancora perduto Nonostante le carenze le armi ci sono

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) di Simone Cioni Calendario alla mano si sapeva che dopo lo scontro diretto con il Cagliari, amaramente perso, l’era atteso da un ciclo di ferro: Milan, Bologna e, subito dopo la sosta, Inter e Torino. E le prime due tappe contro rossoneri ed emiliani hanno dimostrato che il rischio di arrivare allo scontro diretto di Lecce di metà aprile con gli stessi 25 punti di adesso è molto concreto. Al di là del risultato, chiaramente determinante ai fini della classifica, proviamo ad analizzare cosa ha lasciato in dote la sfida contro il Bologna, su cui poter lavorare nelle prossime due settimane. Nicola parla spesso di consapevolezza e in queste due sfide l’ha dimostrato di essere conscio delle proprie qualità e di quelle degli avversari, impostando le gare con quelle chelespendibili in questo ...