Elisa Balsamo vince il Trofeo Binda | “Ho vissuto un sogno | tengo troppo a questa corsa”

(Di domenica 17 marzo 2024)ha vinto il, prestigiosa classica di un giorno del calendario World Tour. L’azzurra si è imposta di forza sul traguardo di Cittiglio, dominando la volata a ranghi ristretti e sverniciando di prepotenza la fuoriclasse belga Lotte Kopecky, iridata in carica saltata in maniera perentoria dalla portacolori della Lidl-Trek. La 26enne piemontese ha replicato il successo ottenuto nel 2022, anno in cui si impose anche alla Gent-Wevelgem e alla Brugge-De Panne. La Campionessa del Mondo 2021 ha conquistato il suo 25mo successo da professionista, il terzo stagionale dopo le due affermazioni di tappa alla Comunitat Valenciana.ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “È stata una gara molto dura, sono estremamente felice di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 “Straordinario, per piacere non svegliatemi da questo giorno. Sono veramente contenta perché ho battuto un’atleta davvero forte“. Sono queste le prime ... (oasport)

LIVE Trofeo Binda 2024 in DIRETTA: l’Italia punta su Elisa Balsamo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'edizione 2024 del Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio! Quarantottesima edizione complessiva, la num ...oasport

Dove vedere Trofeo Alfredo Binda 2024: diretta tv in chiaro e streaming gratis - Dove vedere Trofeo Binda 2024 in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Il meglio del ciclismo femminile al via ...news.superscommesse

OSCAR TUTTOBICI. DONNE ÉLITE, Elisa LONGO BORGHINI IN GRANDE RIMONTA - C'è qualcosa di nuovo in testa all'Oscar tuttoBICI Gran Premio Alé Cycling riservato alle Donne Élite. O meglio, c'è qualcosa di... conosciuto. Elisa Longo Borghini si sta avvicinando ad ampie falcate ...tuttobiciweb