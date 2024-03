Elisa Balsamo conquista il Trofeo Binda 2024! Volata regale | battuta l’iridata Kopecky!

(Di domenica 17 marzo 2024) L’Italia vince ancora al! A Cittiglio è ancoraad alzare le braccia al cielo come nel 2022:imperiale battendo nettamente la campionessa del mondo Lotte! È riuscita a tenere sulle rampe più dure della salita di Orino ed è stata perfetta nello sprint. La prima ora di corsa non è particolarmente emozionante: ritmo abbastanza blando e attacchi che latitano. La prima a provarci è Giorgia Serena (BTC City Ljiubljana Zhiraf Ambedo) prima della salita di Masciago Primo, ma viene rapidamente ripresa. Quindi a smuovere la situazione ci pensa Clara Emond (EF Education-Cannondale) che attacca in solitaria dopo un forcing della sua squadra. La canadese arriva ad avere un vantaggio massimo di 1’35” nei confronti del gruppo, poi il plotone dall’ingresso nel ...

Inizio stagionale imperioso per Elisa Balsamo (Lidl-Trek), che trova la seconda vittoria nella sua settima d’esordio in questo 2024 . L’azzurra , dopo aver vinto la prima tappa, fa sua anche la quarta ... (oasport)

LIVE Trofeo Binda 2024 in DIRETTA: l’Italia punta su Elisa Balsamo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'edizione 2024 del Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio! Quarantottesima edizione complessiva, la num ...oasport

Dove vedere Trofeo Alfredo Binda 2024: diretta tv in chiaro e streaming gratis - Dove vedere Trofeo Binda 2024 in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Il meglio del ciclismo femminile al via ...news.superscommesse

OSCAR TUTTOBICI. DONNE ÉLITE, Elisa LONGO BORGHINI IN GRANDE RIMONTA - C'è qualcosa di nuovo in testa all'Oscar tuttoBICI Gran Premio Alé Cycling riservato alle Donne Élite. O meglio, c'è qualcosa di... conosciuto. Elisa Longo Borghini si sta avvicinando ad ampie falcate ...tuttobiciweb