Elezioni Usa | Trump | “Se non sarò eletto sarà un bagno di sangue”

L'ex presidente americano: "La vostra previdenza sociale verrà distrutta dalle persone che entrano: ce ne sono troppe" "Se non sarò eletto sarà un bagno di sangue per il Paese". Ad affermarlo è l'ex ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – "Se non sarò eletto sarà un bagno di sangue per il Paese". Ad affermarlo è l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump nel corso di un comizio a Dayton in Ohio per sostenere Bernie ... (periodicodaily)