Elezioni Usa | Biden e la frecciata a Trump | “Un candidato è vecchio | l’altro sono io”

(Adnkronos) – "Se non sarò eletto sarà un bagno di sangue per il Paese". Ad affermarlo è l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump nel corso di un comizio a Dayton in Ohio per sostenere Bernie ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – “Se non sarò eletto sarà un bagno di sangue per il Paese”. Ad affermarlo è l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump nel corso di un comizio a Dayton in Ohio per sostenere ... (ildenaro)

“Draghi perfetto Presidente del Consiglio Europeo”/ Ex commissaria Polonia in Ue: “l’unico con una strategia” - Nuovo endorsement in Europa per Mario Draghi come Presidente del Consiglio Ue: parla l'ex commissaria polacca Hübner, “ha visione strategica” ...ilsussidiario

San Pietroburgo, lunghe code alle urne intorno mezzogiorno - La Russia esulta annunciando un'affluenza record alle presidenziali, fino al 69%, nelle quattro regioni ucraine occupate dai russi. In Russia l'affluenza ha superato il 50%, riferisce la Commissione e ...lastampa

Ombre sulle Elezioni Usa, Trump…" - La sua rielezione "diventerà la data più importante" nella Storia degli Stati Uniti, secondo quanto ha detto Donald Trump in serata nel suo comizio a Vandalia, in Ohio. "La data - tenetela a mente, 5 ...informazione