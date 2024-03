(Di domenica 17 marzo 2024) (Adnkronos) – Nellein programma a novembre 2024 negli Stati Uniti ci sarà une mentalmente 'unfit'. Ma non è Joe. Il presidente degli Stati Uniti ha scherzato su Donalde sulla sua età durante una cena che si è tenuta ieri sera al Gridiron Club di Washington., che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – Nelle Elezioni in programma a novembre 2024 negli Stati Uniti ci sarà un candidato vecchio e mentalmente 'unfit'. Ma non è Joe Biden . Il presidente degli Stati Uniti ha scherzato su ... (periodicodaily)

"C'è un candidato vecchio e mentalmente inadatto. Poi ci sono io" Nelle Elezioni in programma a novembre 2024 negli Stati Uniti ci sarà un candidato vecchio e mentalmente 'unfit'. Ma non è Joe ... (sbircialanotizia)

Pubblicato il 17 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Nelle Elezioni in programma a novembre 2024 negli Stati Uniti ci sarà un candidato vecchio e mentalmente 'unfit'. Ma non è Joe Biden . Il presidente degli ... (dayitalianews)

Ue-Egitto, al-Sisi e Von der Leyen firmano accordo per partenariato strategico: il testo - Con la sigla viene dato l'avvio al Piano di aiuti in tre anni al Cairo per un valore di 7,4 miliardi di euro Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e la presidente della Commissione Ue Ursula von ...sbircialanotizia

Elezioni Usa, Biden e la frecciata a Trump: "Un candidato è vecchio, l'altro sono io" - Nelle Elezioni in programma a novembre 2024 negli Stati Uniti ci sarà un candidato vecchio e mentalmente 'unfit'. Ma non è Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti ha scherzato su Donald Trump e ...adnkronos

Netanyahu critica Schumer per aver invocato nuove Elezioni, ma dimentica che sono mesi che gli israeliani gli chiedono il ritorno alle urne - Apparizione televisiva sulle reti all news americane, questa domenica, per il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il tema principale su cui ha voluto puntare Definire inappropriato il discorso del ...fai.informazione