Elezioni Russia | due molotov lanciate contro l’ambasciata russa in Moldavia

(Di domenica 17 marzo 2024) Roma, 17 marzo 2024 – Momenti di tensione e paura indove un uomo ha lanciato duenel cortile interno ala Chisinau dove anche oggi si vota per lepresidenziali in(Segui la diretta). L’aggressore è stato arrestato dalle forze dell’ordine. La stessa azione era stata messa a segno due giorni fa da una donna che aveva lanciato un ordignoil seggio elettorale a San Pietroburgo. L’episodio di questa mattina è avvenuto in concomitanza con la protesta pacifica ‘MezzogiornoPutin’ indetta dall’oppositore Alexei Nalvalny prima di morire in un carcere in Siberia e rilanciata dalla moglie Yulia Navalnaya che si è messa in coda fuori dala Berlino. Numerosi russi ...

Centinaia di cittadini russi residenti in Italia sono in coda al consolato di Milano per votare alle presidenziali nella tarda mattinata di domenica. Tra le persone in coda c’è chi non nasconde il ... (ilfattoquotidiano)

lunghe file ai seggi elettorali in tutta la Russia e nelle sedi estere allo scattare delle 12 di oggi, ora di Mosca, per quella che è stata ribattezzata come "la protesta di mezzogiorno contro ... (fanpage)

Elezioni Russia, più di 50 arresti per le proteste. Code ai seggi di Mosca. «Affluenza oltre 67,5%» - A metà della terza e ultima giornata delle presidenziali in Russia l'affluenza dei votanti ha superato il dato del 67,5% registrato nel 2018, quando le Elezioni si tennero in un solo giorno. Lo ...leggo

Elezioni Russia, le schede elettorali più curiose (e coraggiose). C'è chi vota Ryan Gosling e chi scrive a Putin: «Ti aspettiamo all'Aia» - «Ti aspettiamo all'Aia!». Recita così uno dei messaggi apparsi sulle schede elettorali per le Elezioni in Russia, pubblicati da Novaya Gazeta. Alcuni dei ...ilmattino

Elezioni in Russia, code al consolato di Nervi. La protesta di mezzogiorno dei dissidenti - Lunga coda davanti al consolato russo di Nervi a Genova per le operazioni di voto. A mezzogiorno è scattata la protesta dei dissidenti in ...ilsecoloxix