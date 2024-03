Elezioni Russia 2024 | oggi la chiusura dei seggi | quando arrivano gli exit poll e i primi risultati

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 17 marzo 2024)si concludono lepresidenziali incon ladeielettorali in tutto il Paese alle 21 ora di Mosca. Nessuna possibilità per i tre sfidanti di Putin: Leonid Slutsky, Vladislav Davankov e Nikolai Kharitonov. Istasera a urne chiuse, poi ci vorranno alcuni giorni per idefinitivi.