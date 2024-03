Elezioni | l’appello dei Vescovi lombardi

(Di domenica 17 marzo 2024) VERSO IL VOTO. Riunita a Caravaggio, la Cel ha elaborato un documento che richiama all’assunzione di responsabilità«L’interessamento e l’impegno diretto in politica è una doverosa espressione della cura per il bene comune».

Ruanda: oppositrice Ingabire non potrà candidarsi alle Elezioni presidenziali - L'oppositrice, 55 anni, non potrà ricorrere in appello contro questa decisione per due anni, vedendosi così impossibilitata a candidarsi alle Elezioni del prossimo 15 luglio. (segue) (Res) ...agenzianova

Putin: "Tutti i piani saranno realizzati. Con Nato in Ucraina terza guerra mondiale è vicina" - In caso di un conflitto su vasta scala tra la Russia e la Nato, "il mondo sarà ad un passo dalla terza guerra mondiale", ha poi avvertito Putin. "Penso che tutto sia possibile nel mondo moderno, ma ho ...adnkronos

Elezioni in Russia, Vladimir Putin da record con oltre l'87% dei voti: "Tutti gli obiettivi saranno raggiunti" - Con oltre l'87% dei consensi, Vladimir Putin ha stravinto le Elezioni presidenziali in Russia: "Priorità all'operazione militare speciale in Ucraina" ...notizie.virgilio