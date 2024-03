Elezioni in Russia | l' affluenza è record

(Di domenica 17 marzo 2024) 8.30 Secondo la Commissione elettorale centrale,l'inha raggiunto il 55% alla fine della seconda dei 3 giorni di voto, che si concludono oggi. Il dato finale potrebbe quindi superare il 67% delledel 2018, quando si votò per un solo giorno. Spiccano i dati delle regioni ucraine parzialmente occupate da Mosca e annesse allaIn quella di Zaporizhzhia si parla del 72%. A Donetsk e Kherson 69%, a Lugansk il 36%. Si attendono le 12 di oggi,ora in cui la vedova di Navalny ha chiesto di andare in massa al voto,per protesta

oggi si concludono le Elezioni presidenziali in Russia 2024 con la chiusura dei seggi elettorali in tutto il Paese alle 21 ora di Mosca. Nessuna possibilità per i tre sfidanti di Putin: Leonid ... (fanpage)

Elezioni Russia: ultimo giorno di voto. Il Cremlino esulta per l'alta affluenza nelle regioni ucraine occupate dai russi - Gesti che non cambieranno il corso di queste Elezioni, che si concluderanno oggi alle 20. Alle 12 la protesta dell'Opposizione Resta l'attesa per il mezzogiorno contro Putin, le 10 qui in Italia, ...tg.la7

La Russia abbatte 35 droni ucraini in otto regioni - AGI - Le unità di difesa aerea hanno intercettato 35 droni ucraini su otto regioni russe durante la notte, secondo quanto dichiarato dal ministero della Difesa russo nell'ultimo giorno delle Elezioni.msn

Elezioni presidenziali in Russia, terzo e ultimo giorno. Mosca: "Sventati 160mila cyberattacchi a sistema elettorale" - Il voto è destinato a garantire al presidente Vladimir Putin, 71 anni, che domina la politica russa da quasi un quarto di secolo, un altro mandato di sei anni fino al 2030 Le Elezioni presidenziali in ...adnkronos