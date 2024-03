Elezioni in Russia | scatta la protesta di mezzogiorno Decine di arresti

(Di domenica 17 marzo 2024) Da Mosca a San Pietroburgo, da alcune località della Siberia a tutte le sedi della ambasciate di Mosca in occidente alle ore 12 si sono registrate lunghe file di persone pronte a votare allepresidenziali russe. Era l'orario indicato dalla moglie di NAvalny come forma didopo la morte del marito in carcere. Per lo più, soprattutto a Mosca, la Polizia che presidiava ogni seggio ha lasciato fare ma secondo le organizzazioni pro Navalny ci sarebbero più di 70

Non sono passati inosservati nel deep state tricolore gli elogi all’Italia dell'ambasciatore russo Alexei Paramonov. Il rappresentante del Cremlino in Italia ha elogiato le autorità italiane perché ... (ilgiornaleditalia)

Da Londra a Parigi , da Berlino a Riga passando per Tallinn: in Europa è una giornata di mobilitazione dav anti a numerose ambasciate russe nell’ultimo giorno utile per votare alle Elezioni ... (ilfattoquotidiano)

La fila di russi, soprattutto donne, occupa sempre più il marciapiede di via Gaeta 5 fino ad arrivare, col passare delle ore, all’incrocio con via Mentana. Tutti decisi fortemente ad esprimere il ... (ilgiornaleditalia)

Affluenza alle urne di persona in Russia al 73,3% - L'affluenza alle urne di persona alle Elezioni presidenziali russe ha raggiunto il 73,33% alla chiusura dei seggi. Lo riferisce la Tass citando i dati della commissione elettorale centrale. I dati non ...ansa

Elezioni in Russia, proteste anti Putin davanti alle ambasciate di Mosca in Europa - Da Londra a Parigi, da Berlino a Riga passando per Tallinn: in Europa e' una giornata di mobilitazione davanti a numerose ambasciate russe nell'ultimo giorno utile per votare alle Elezioni ...notizie.tiscali

La Russia che resiste (sta fuori dalla Russia) - Anche se le ong dell'opposizione denunciano almeno una settantina di arresti solo nella giornata di domenica. Elezioni in Russia, lunghe file alle 12 in alcuni seggi a Mosca Migliaia di persone, in ...huffingtonpost