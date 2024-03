(Di domenica 17 marzo 2024) Mosca, 17 marzo 2024 – Leinvanno spediteun successo, di stampo plebiscitario, per VladimirAlmeno stando ai dati ufficiali, che riferiscono di una partecipazione massiccia degli elettori alle presidenziali, anche nei territori ucraini annessi. Mentre sulla regione russa di confine di Belgorod continuano i pesanti bombardamenti ucraini e nei seggi si moltiplicano quelli che le autorità definiscono “atti di vandalismo“, ai quali Mosca risponde accusando i Paesi occidentali di averli ispirati e i loro diplomatici indi “interferenze” nel voto. La Commissione elettorale centrale (Cec) ha stimato che l’affluenza in tutto il Paese ha raggiunto il 55% alla fine della seconda delle tre giornate di votazioni, che si concluderanno domani. Il dato finale potrebbe quindi ...

