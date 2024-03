(Di domenica 17 marzo 2024) Da, dapassando per Tallinn: inè una giornata di mobilitazione dava numeroserusse nell’ultimo giorno utile per votarepresidenziali. Il vincitore annunciato è Vladimir, pronto a cominciare il suo quinto mandato come leader del Cremlino, ma le manifestazioni davsedi diplomatiche russe sono nettamente-regime e nel segno di Alexei Navalny, il dissidente morto durante la detenzione in un carcere di massima sicurezza in Siberia: a lui sono stati dedicati diversi cori e molti manifesthanno mostrato la sua immagine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

