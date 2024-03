Elezioni in Russia | lunga coda al Consolato di Milano per votare

(Di domenica 17 marzo 2024), 17 marzo 2024 – Lunghe code, questa mattina, alrusso diper i residenti in Italia con diritto di voto alle presidenziali. Tra le persone inc’è chi non nasconde il sostegno al presidente uscente, ma anche chi si dichiara apertamente ostile. Una donna regge un poster con la fotografia di Aleksey Navalny, morto in una colonia penale dell'Artico a metà febbraio. Vladimir Putin è in corsa per il quinto mandatoe potrebbe, tecnicamente, rimanere al comando fino al 2036, grazie alle modifiche alla costituzione. ?Nel terzo e ultimo giorno di voto, l'affluenza alle urne avrebbe superato questa mattina il 60%. Almeno secondo la Commissione elettorale.in, ‘Mezzogiorno contro Putin’: code ai seggi. Almeno 50 arresti in tutto il Paese. Vedova ...

Centinaia di cittadini russi residenti in Italia sono in coda al consolato di Milano per votare alle presidenziali nella tarda mattinata di domenica. Tra le persone in coda c’è chi non nasconde il ... (ilfattoquotidiano)

lunghe file ai seggi elettorali in tutta la Russia e nelle sedi estere allo scattare delle 12 di oggi, ora di Mosca, per quella che è stata ribattezzata come "la protesta di mezzogiorno contro ... (fanpage)

Roma, 17 marzo 2024 – Momenti di tensione e paura in Moldavia dove un uomo ha lanciato due molotov nel cortile interno al l’ambasciata russa a Chisinau dove anche oggi si vota per le Elezioni ... (quotidiano)

Elezioni Russia, più di 50 arresti per le proteste. Code ai seggi di Mosca. «Affluenza oltre 67,5%» - Elezioni Russia, domenica 17 marzo si vota per l'ultimo giorno per le presidenziali. Putin sarà eletto per il quinto mandato, ma è altissima l'attenzione per le proteste ...leggo

Elezioni Russia, due molotov lanciate contro l’ambasciata russa in Moldavia - Roma, 17 marzo 2024 – Momenti di tensione e paura in Moldavia dove un uomo ha lanciato due molotov nel cortile interno all’ambasciata russa a Chisinau dove anche oggi si vota per le Elezioni presidenz ...quotidiano

Elezioni Russia, le schede elettorali più curiose (e coraggiose). C'è chi vota Ryan Gosling e chi scrive a Putin: «Ti aspettiamo all'Aia» - «Ti aspettiamo all'Aia!». Recita così uno dei messaggi apparsi sulle schede elettorali per le Elezioni in Russia, pubblicati da Novaya Gazeta. Alcuni dei ...ilmattino