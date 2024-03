Elezioni in Russia | lunga coda al consolato di Milano per votare Tra cori per Putin ed espressioni di dissenso video

(Di domenica 17 marzo 2024) Centinaia di cittadini russi residenti in Italia sono inaldiperalle presidenziali nella tarda mattinata di domenica. Tra le persone inc’è chi non nasconde il sostegno al presidente uscente, ma anche chi si dichiara apertamente ostile. Un votante espone un cartello che fa riferimento alla manifestazione pacifica dei dissidenti “Mezzogiorno contro“, un’altra elettrice con la maglietta “Russi per l’Ucraina” racconta della sua esperienza da giornalista in: “Già anni fa mi sono accorta che leerano tutte false”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Terzo e ultimo giorno di votazioni alle Elezioni presidenziali in Russia . L’ affluenza alle urne online ha raggiunto il 90%. In totale, l’ affluenza è stata, fino ad ora, circa del 61%. Elezioni ... (periodicodaily)

Elezioni Russia, le schede elettorali più curiose (e coraggiose). C'è chi vota Ryan Gosling e chi scrive a Putin: «Ti aspettiamo all'Aia» - C'è chi, come atto di ribellione, ha "votato" anche l'attore Ryan Gosling. Nel resto della Russia intanto diverse persone sono state arrestate ieri per aver versato inchiostro nelle urne per sabotare ...ilmessaggero

Elezioni Russia, almeno 47 fermi per le proteste del "mezzogiorno contro Putin". Code ai seggi di Mosca e San Pietroburgo - Elezioni Russia, domenica 17 marzo si vota per l'ultimo giorno per le presidenziali. Putin sarà eletto per il quinto mandato, ma è altissima l'attenzione per le proteste ...ilmessaggero

Elezioni presidenziali in Russia, la protesta 'Mezzogiorno contro Putin': code e arresti - Mosca: 'Sventati 160mila cyberattacchi a sistema elettorale'. Il voto è destinato a garantire al presidente Vladimir Putin, 71 anni, che domina la politica russa da quasi un quarto di secolo, un altro ...adnkronos