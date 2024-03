Elezioni in Russia | lunga coda al Consolato di Milano per votare Tensioni tra pro e anti Putin

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024), 17 marzo 2024 –, questa mattina, alrusso diper i residenti in Italia con diritto di voto alle presidenziali. Tra le persone inc’è chi non nasconde il sostegno al presidente uscente, ma anche chi si dichiara apertamente ostile. Diversi i battibecchi, soprattutto intorno alle 12, orario in cui è stata convocata la protesta pacifica "Mezzogiorno contro" nel nome del dissidente Aleksej Navaly, morto in una colonia penale dell'Artico a metà febbraio. Una sostenitrice diha strappato di mano ad un oppositore un manifesto che denunciava l'assenza dilibere in. Mentre, un’altra si è presentata con un poster con l’immagine di Navlany. Vladimir ...