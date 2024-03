Elena Paladino | chi era la moglie di Amedeo Minghi | “Ogni canzone è per lei”

(Di domenica 17 marzo 2024)è stata ladidal 1973 fino al 2014, quando è prematuramente scomparsa nel sonno. Quella trae laè una di quelle storie d’amore che sembrano esistere solo nei film. L’intesa tra loro è stata totale sin da subito. Il classico colpo di fulmine con un’intensità nell’affetto che non è mai venuta meno. Nel 1973 si sono sposati e poco dopo è nata la loro prima figlia Annesa. In seguito, è arrivata anche Alma.è stata vicino adlungo tutta la sua carriera, ed era sempre pronta ad incoraggiarlo quando l’artista iniziava a dubitare della scelta fatta. Ad esempio, nel 1983 partecipò ...

