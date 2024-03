Eiar Eiar Alalà | cosa ascoltavano gli italiani durante il ventennio fascista Inni | marce e brani d’amore

(Di domenica 17 marzo 2024) Nel 2024 la radio in Italia compie 100 anni. Per molto tempo la parte preponderante della programmazione è stata naturalmente la musica. Le canzoni trasmesse dalla radio nei due decenni 1924-1944 sono ora analizzate nel volume di Franco Zanetti e Federico Pistone,, edito da Baldini+Castoldi. Il titolo del libro, spiegano gli autori, è una citazione storica.era l’acronimo di Ente italiano audizione radiofoniche – denominazione della futura Rai – eera il motto creato da Gabriele D’Annunzio in risposta all’anglofilo hip hip urrà. Il motto dannunziano Un riferimento colto che il Vate degliaveva composto unendo Eia – l’incitamento di Alessandro Magno al suo cavallo Bucefalo...

Una serata per "Fiorin fiorello" Organizza il nipote musicista - Nato nel 1911 in via Santa Casa, si fece conoscere a livello nazionale nel 1938 vincendo il primo concorso per voci nuove dell'Ente italiano audizioni radiofoniche (Eiar, attuale Rai), che allora ...