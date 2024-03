Eh sì | la fine di una storia può cambiare la chimica del cervello

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 17 marzo 2024) Le separazioni a volte sono attese, altre volte avvengono senza preavviso. In ogni caso, possono essere molto dolorose e generare smarrimento. Josh Kim, 30 anni, dopo avere firmato il contratto d'affitto di un appartamento a New York, ha comunicato alla sua ragazza da oltre un anno che era «tutto a posto». Infatti, dopo una profonda conversazione sul loro futuro avvenuta due giorni prima, lei si era impegnata a raggiungerlo e a trasferirsi nella Grande Mela da Austin, in Texas. Purtroppo, subito dopo avere firmato il contratto, Kim ha ricevuto dall'allora fidanzata il temuto sms di due parole che nessun partner vorrebbe leggere: «Dobbiamo parlare». «Sono quasi certo di avere avuto un breve attacco di panico mentre cercavo di supplicarla a far funzionare le cose», racconta Kim. «Non avevo mai provato niente del genere prima. Era come una sensazione di tensione nel petto». Nei giorni ...