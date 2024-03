Egitto | Meloni al Cairo per ‘accordo storico’ | ‘cambio passo’ Ue su migranti ma pesa caso Regeni**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 17 marzo 2024) Il, 17 mar. (Adnkronos) – Sette miliardi e 400 milioni di euro. E? il ?piatto? che l?Europa mette sul tavolo dell?Egitto, con un piano di aiuti da qui al 2027. Il Vecchio Continente arriva in soccorso del, prima di lei lo hanno fatto gli Emirati Arabi Uniti, l?Fmi e la Banca mondiale, evitando così il peggio a un Paese che, mai come ora, rappresenta un argine fondamentale per contenere la crisi in Medio oriente, ma rischia grosso con la sterlina egiziana che ha perso metà del valore rispetto al dollaro americano e le entrate dal canale di Suez messe a dura prova dagli attacchi degli Houthi. A siglare l?intesa che farà da volano al partenariato strategico tra Egitto ed Europa arrivano al, alla ?corte? del presidente Abdel Fattah al-Sisi, la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, la premier Giorgia ...