Egitto | al-Sisi e Von der Leyen firmano accordo per partenariato strategico**

(Di domenica 17 marzo 2024) Roma, 17 mar. (Adnkronos) – Il presidente egiziano Abdel Fattah al-e la presidente della Commissione Ue Ursula von Derhanno appena firmato la dichiarazione congiunta che pone le basi per ilstrategico Ue-Egitto. Con la sigla viene dato l’avvio al Piano di aiuti in tre anni al Cairo per un valore di 7,4 miliardi di euro. L'articolo CalcioWeb.

Egitto: Meloni oggi al Cairo per missione Ue e bilaterale con al Sisi - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è attesa oggi intorno alle 13 (le 12 in Italia) al Cairo, in Egitto, per incontrare il ...agenzianova

Meloni al Cairo, bilaterale con Al Sisi poi summit Ue-Egitto: "Gaza in cima a preoccupazioni" - La presidente del Consiglio: "Raggiungere cessate il fuoco, corridoi umanitari e liberazione ostaggi". E sull'immigrazione dice: "L'accordo con l'Egitto è il modo migliore per fronteggiare i flussi" L ...adnkronos

Giorgia Meloni al Cairo, incontro con al-Sisi e vertice Ue-Egitto - La premier ha partecipato al meeting insieme alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e ha posto l'accento sui rapporti con l'Africa. Spazio anche alla crisi a Gaza: «In cima alle ...lettera43