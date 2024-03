eEuro 2024 | l’Italia qualificata agli Europei di gaming

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Roma, 17 marzo– Non ci saranno soltanto i ragazzi di Spalletti a cercare gloria in Germania ma anche i gamer di coach Nello Nigro, dopo la Nazionale anche la eNazionale ha staccato il passo per i prossimi. Ma se gli Azzurri di Spalletti correranno dietro ad un pallone su un rettangolo verde, a cominciare da Dortmund contro l’Albania il prossimo 14 giugno, Francesco Pio 'obrun2002' Tafierro (player titolare), Danilo ‘danipitbull’ Pinto e Raffaele ‘ercacccia 98’ Cacciapuoti dovranno invece difendere i colori delcon un joystick in mano giocando a EA Sports FC 24 su PlayStation 5. La squadra italiana di eSport ha infatti vinto il suo girone di qualificazione con 6 vittorie in altrettante partite: il cammino degli Azzurri del virtuale era partito con i successi su Albania (6-5), Malta (7-2) e ...