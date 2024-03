Edoardo Sanson | la mossa controversa dell’ex fidanzato di Anita Olivieri | ecco cosa è successo

(Di domenica 17 marzo 2024), nonostante la sua estrema riservatezza, ha compiuto unache non è stata apprezzata dagli estimatori del Grande Fratello. L' exdi, infatti, ama la privacy ma fino ad un certo punto., ladiProprio in queste ore l' exdiè stato sponsorizzato da Ilaria Bussadori, manager e autrice TV annunciando l' ingresso dinella sua agenzia. La mia reazione?la: Intersant Ah Ha GIFfrom Intersant GIFs ' Visualizza questo post ...

