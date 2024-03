Eccellenza | zola predosa | occasione sul campo della bagnolese Il Faro Gaggio batte il Brescello e riapre il discorso salvezza

Il Mazzola oggi a Castiglion Fiorentino si gioca le residue speranze di accedere ai playoff sperando in qualche passo falso di chi al momento occupa la seconda posizione. "Mi aspetto una battaglia ... (sport.quotidiano)

E’ uno scontro diretto in piena regola quello tra Asta e Lastrigiana in programma oggi alle 14,30 a Uopini. Le due squadre sono a pari punti in classifica, a quota 25. A presentare la sfida è stato, ... (sport.quotidiano)