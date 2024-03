Eccellenza Un cinico Montefano batte la Maceratese 0-1 e vola al primo posto

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 17 marzo 2024) Il gol di Alla a 6 minuti dalla fine vale la seconda vittoria di fila e il settimo risultato utile: sorpassata la Civitanovese in vetta. I biancorossi, in 10 dal 25? per l’espulsione del portiere Gagliardini, si mangiano le mani, con diverse occasioni sciupate prima del colpo del ko MACERATA, 17 marzo 2024 – Unespugna l’Helvia Recina e si regala una Pasqua in vetta alla classifica. La squadra di Mariani, infatti, ha battuto 0-1 lacon un gol all’84° di Alla, sorpassando alla Civitanovese sconfitta dal Castelfidardo. I locali di Ruani, in dieci per 75 minuti a causa dell’espulsione del portiere Gagliardini, si mangiano le mani per aver sciupato diverse occasioni per passare in vantaggio. Alla fine, però, i tre punti prendono la strada della SP361 in direzione ...