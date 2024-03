Eccellenza Jesina | ennesina sconfitta | l’Urbino vince 1-0

(Di domenica 17 marzo 2024) Sesto ko consecutivo con la squadra che ha realizzato 1 sol gol e subiti 14. Ora la sosta per rimettere, almeno si spera, le cose a posto JESI, 17 marzo 2024 – Niente da fare per ladi Simone Strappini che esceanche dal Montefeltro con l’1-0 a favore del. Il gol al 6? del secondo tempo firmato da Sartori con un tiro dal limite che supera Pistola. Primo tempo equilibrato con i padroni di casa un pochino più incisivi e che al 25? reclamano un rigore per un presunto fallo in area su Sartori. Dopo lo svantaggio subito i leoncelli provano a riequilibrare la gara e al 35? la palla buona è sui piedi di Nazzarelli che non riesce nel tentativo di suprare Petrucci. Laè sempre più invischiata nella zona play out,è quarto in classifica generale. Con la ...

