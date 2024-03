Ecce le prime immagini della Kia K4

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 17 marzo 2024) Kia ha diffuso una serie diteaserberlina compatta di nuova generazione, K4. Lelasciano trapelare un'zionale fusione di tecnologia avanzata con un'estetica affascinante, perfettamente racchiusa nelle linee eleganti di K4. e linee sinuose e fluide conferiscono un'allure di elegante raffinatezza, strettamente interconnessa con un ampio spazio interno, improntato alla massima praticità e con una caratterizzazione spiccatamente sportiva. Kia toglierà completamente i veli sul design di K4 il prossimo 21 marzo e, successivamente, in occasione del New York International Auto Show, il 27 marzo avrà luogo la première mondiale. Kia diffonderà in diretta sul canale worldwide.kia.com la première mondiale di New York, a cui tutti sono invitati a partecipare, per conoscere K4 e i nuovi standard ...