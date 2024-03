E-Work | piove sul bagnato A Schio senza Cvijanovic

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Chissà che la stagione regolare non si porti via tutta la sfortuna che sta perseguitando l’E-e la sta punendo ben oltre i suoi demeriti. Non bastavano i cali nel secondo tempo o i finali persi punto a punto, perché ora sono entrati in scena anche i problemi fisici che hanno messo ko. La guardia slovena si è fermata giovedì in allenamento per un problema muscolare e non sarà del match questa sera a(palla a due ore 18): la speranza è che si tratti di un semplice stiramento e non di uno strappo. Se la partita con il Famila era già difficile ora diventa proibitiva, ma nessuno in casa faentina si è mai fatto illusioni sul risultato finale. "In settimana ho parlato con la squadra – afferma coach Paolo Seletti – e ci siamo chiesti come mai abbiamo vinto dieci primi tempi su diciannove partite disputate, mentre nei ...