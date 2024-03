È una falsa ripartenza Fontana e Sighel cadono Italia | niente medaglie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Ai mondiali di short track di Rotterdam poca gloria per Arianna, Pietroe, in generale, per l’. C’era tanta attesa ieri per gli azzurri impegnati nelle fasi finali dei 500 e dei 1.500 metri, con lache sembravano avere concrete possibilità di medaglia. E invece le cose non sono andate come ci si aspettava, dinemmeno l’ombra nella prima giornata di gare vere. Attesissima sul ghiaccio la regina Arianna, al rientro alle competizioni due anni dopo le trionfali Olimpiadi di Pechino in cui ha dominato la scena diventando l’azzurro più vincente ai Giochi, che, da separata in casa dopo le note querelle con la Fisg, ha dimostrato di essere ancora la numero uno in. Ma è stato chiaro anche che ...