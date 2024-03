È il caro prezzi la sorpresa nell’uovo di Pasqua La spesa delle famiglie aumenterà di un miliardo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Gli italiani troveranno unaamaradi: la festività sarà infatti interessata da un’ondata di rincari che farà spendere loro complessivamente unin più per mangiare e viaggiare. Lo rileva Assoutenti, che ha calcolato le diverse voci stimando unacomplessiva di 2,2 miliardi. Idegli alimentari crescono in media del 4% su base annua, con picchi del 46,2% per l’olio d’oliva e dell’11,1% per la frutta fresca. Un trend al rialzo che interessa anche alcuni prodotti enogastronomici tipici della, come la carne ovina, caprina o i salumi, che salgono del 3,8%. Brutte notizie anche per chi si mette in viaggio: le tariffe dei treni sono aumentate nell’ultimo mese del 5,9% su base annua, mentre per un biglietto aereo per ...