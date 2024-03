E così | AI Act fu

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di domenica 17 marzo 2024) La prima legge al mondo che cerca di regolamentare il settore, sempre più in evoluzione, dell’intelligenza artificiale è stata licenziata dalle istituzioni dell’Unione Europea. A larga maggioranza, il 13 marzo, il Parlamento Europeo ha approvato l’AI Act per dare indicazioni efficaci rispetto all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per la sicurezza e – tra le altre cose – per una maggiore trasparenza nella cosiddetta intelligenza artificiale generativa. AI Act approvato, tra novità e polemiche L’iter di approvazione dell’AI Act, come abbiamo cercato di ripercorrere nel nostro monografico, non è stato propriamente sereno. Innanzitutto, si è partiti – anni fa – con una precisa esigenza: quella di mettere un argine al riconoscimento biometrico e a tutte le tecniche di riconoscimento delle emozioni in pubblico che facevano presagire una sorta di stato di polizia. Poi, dal 2023 ...