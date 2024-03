Dustin Hoffman come un turista a Lucca | passeggiata in centro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024), 17 marzo 2024 – Una domenica in cittàun comune. Guardando bancarelle e ammirando le meraviglie architettoniche. Questa la giornata di festa di, che è aper le riprese del nuovo film di Peter Greenway, ambientato a, di cui il celebre attore è uno dei protagonisti. Piumino nero e t shirt bianca,si è aggirato con il suo entourage tra le bancarelle, soffermandosi anche in via Fillungo. In diversi lo hanno riconosciuto e non sono mancati saluti e selfie. Il nuovo film prevede riprese in diversi punti pittoreschi della città. Per questo ci saranno diversi divieti di circolazione. I mezzi della produzione sono già arrivati. Ed è grande la curiosità dei lucchesi.