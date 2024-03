Dustin Hoffman a Lucca per girare il nuovo film di Peter Greenaway

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Le riprese inizieranno ufficialmente giovedì 21 marzo, ma è già tutto pronto il primo ciak deldiretto dal regista britannicoe ambientato a– protagonista dell’opera – è già arrivato nella città toscana. L’attore, due volte premio Oscar per Kramer contro Kramer e Rain Man, resterà per alcune settimane. Il, interamente girato a, è prodotto da Facing East Entertainment e The Family, con il coordinamento logistico e il supporto del Comune.sarà affiancato dall’attrice statunitense Helena Hunt, premio Oscar per Qualcosa è cambiato. Del cast dovrebbero far parte anche alcuni attori italiani, come Alessandro Gassmann, Elena Sofia ...