Due molotov contro l' ambasciata russa in Moldavia

(Di domenica 17 marzo 2024) Una persona ha lanciato due bottigliel'a Chisinau, in, dove erano in corso le operazioni di voto per le presidenziali. "Due bottigliesono state lanciate nel cortile dell', l'aggressore è stato arrestato dalle forze dell'ordine", ha detto alla Tass il portavoce della missione diplomatica, Anatoly Loshakov.

E' stato fermato per scongiurare un eventuale pericolo di fuga , il ventiduenne (non ventenne come scritto in un primo momento), fiorentino ma di origini giordane, perquisito questa notte, 3 febbraio ... (firenzepost)

Elezioni in Russia, studentessa arrestata per aver lanciato una molotov - A San Pietroburgo, una studentessa di 21 anni è stata arrestata e portata in cella per aver lanciato una bottiglia molotov sotto il portico della scuola n. 358, dove sono allestiti due ...leggo

Macron-Scholz: «Armi a lungo raggio a Kiev». Russia al voto, bombe e molotov sui seggi - Al via oggi le elezioni presidenziali in Russia, con Putin che ha fatto appello al voto «patriottico» e Mosca che ha messo in guardia contro eventuali manifestazioni di dissenso ai ...leggo

molotov e bombe ai seggi, caos Russia - Blitz anti-regime, almeno 13 arresti. Putin vota online. "Raid ucraino sulle urne nel Kherson" ...ilgiornale