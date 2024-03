Dove hanno girato Una scomoda eredità | location e ambientazione luoghi

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di domenica 17 marzo 2024)Unafilm Purché finisca beneUna, il film tv di Purché finisce Bene ? Si narra la storia di Diana e Gaia, interpretate rispettivamente da Euridice Axen e Chiara Francini, due sorelle che si sono conosciute soltanto dopo la morte dei loro genitori. Da qui, come si apprende dal titolo, le due donne dovranno dividersi la villa lasciata in. Come in ogni capitolo di Purché finisca bene, l’risulta fondamentale. Scopriamo tutte ledi Purché finisca bene Una...