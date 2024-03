Dossier energia La transizione ecologica? È una grande questione industriale e nazionale

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 17 marzo 2024) Laenergetica è già in atto da almeno un ventennio e a ritmi crescenti, spinta certamente da interventi di supporto politico-ambientale ma sempre più da motivi economici: si pensi ad esempio alle rinnovabili per la produzione die alle nuove tecnologie per i veicoli elettrici. Gli scenari di riferimento prevedono per il prossimo futuro una penetrazione delle fonti decarbonizzate sul mercato elettrico mondiale tra l’80% ed il 100%, dall’attuale circa 20%. Una vera e propria rivoluzione, più che unaenergetica, con un profondo e radicale cambiamento dei mezzi di produzione e dei modelli di consumo; una rivoluzione che vede in prima linea quelle forze industriali capaci di governare il cambiamento, capaci quindi di conquistare nuove materie prime – litio, cobalto, terre rare ...