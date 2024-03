Domenica In e gli ospiti di Mara Venier oggi domenica 17 marzo 2024

Ci sarà tanto Sport da seguire in tv ed in streaming oggi , domenica 17 marzo: in programma il tennis con il torneo combined ATP/WTA di Indian Wells ed il Challenger di Phoenix, gli Sport ... (oasport)

Domenica In condotta come sempre da Mara Venier andrà in onda con la nuova puntata il 17 marzo dalle ore 14:00 alle ore 17:10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. ... (velvetmag)