Domani su Canale 5 ‘Amici verso il Serale’

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 17 marzo 2024) (Adnkronos) – Si intitolail, lo speciale appuntamento chesu5 alle 14 celebrerà il percorso, tra gioie e ostacoli, dei 15 ragazzi che hanno conquistato l’ambitissima ‘maglia oro’ che dà accesso alla fase finale del talent di Maria De Filippi, in onda in prime time dal 23 marzo. Da sabato prossimo si sfideranno, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, 7 cantanti (Ayle, Holden, Lil Jolie, Martina, Mida, Petit e Sarah) e 8 ballerini (Dustin, Gaia, Giovanni, Kumo, Lucia, Marisol, Nicholas e Sofia). Lo speciale dili racconterà tra impegno ed emozioni nel viaggio più importante della loro vita. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .