Divisione 1 maschile Gea-Calcinaia Santolamazza non si fida

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) La Gea Grosseto ospita oggi alle 18 il Pastificio Caponi. "Siamo abbastanza carichi – sottolinea il coach Marco– in queste due settimane ci siamo allenati bene e si spera di tornare alla vittoria, sia per il morale che per chiudere definitivamente i conti con il discorso salvezza, per cominciare a pensare ai playoff e ottenere una posizione che rispecchi il nostro valore e ci dia possibilità di andare il più avanti possibile. Al termine della regular season mancano quattro partite, due un casa e due fuori e dobbiamo provare a fare il pieno.v è una squadra molto organizzata, che sta vivendo un buon momento, contro la quale abbiamo vinto all’andata di 25 punti. Serviranno determinazione e gioco di squadra per evitare sorprese"". La pausa è servita a recuperare gli acciaccati e domenica il coach potrà ...