"Disgrazia" Di Cesare sbeffeggiata anche dalla brigatista - La prof Di Cesare elogiò la terrorista Balzerani il giorno della sua morte. Ma la brigatista l’ha sempre detestata anche su Facebook ...ilgiornale

’La terra promessa’ e ’Race for Glory’ - Gratis all’Astoria per i primi 10 lettori. In sala restano anche ’Dune - Parte due’ di Villeneuve e ’Un altro Ferragosto’ di Virzì ...msn

Barbara Balzerani, la prof Di Cesare celebra l'ex Br: «Addio compagna Luna». La Sapienza: «Sconcertati» - Esiste nelle università italiane, sul pessimo esempio di quelle americane, un mondo accademico molto radicalizzato, popolato di cattivi maestri, di filosofi e cattedratici che ...ilmessaggero